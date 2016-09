Déficit comercial de bens do Reino Unido cai a 11,8 bilhões de libras em julho

O Reino Unido teve déficit comercial de bens no valor de 11,8 bilhões de libras (US$ 15,7 bilhões) em julho, menor que o saldo negativo revisado a 12,9 bilhões de libras de junho, segundo dados ajustados publicados hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês).

O resultado, que veio em linha com a previsão de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, sugere que a libra enfraquecida pode estar ajudando as exportações após a vitória do chamado “Brexit”, ou seja, a decisão do eleitorado britânico de votar para que o Reino Unido deixe a União Europeia, em plebiscito realizado no fim de junho.

Incluindo serviços, o déficit geral na balança comercial do Reino Unido diminuiu para 4,5 bilhões de libras em julho, de 5,6 bilhões de libras em junho, informou o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo