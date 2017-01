Dados oficiais mostraram que o déficit na balança comercial da Colômbia diminuiu a US$ 1,289 bilhão em novembro de 2016, inferior que o de US$ 1,655 bilhão registrado em igual período de 2015.

Entre janeiro e novembro do ano passado, a Colômbia registrou déficit de US$ 11,319 bilhões, inferior ao de US$ 14,477 bilhões de igual período de 2015, segundo os dados do escritório nacional de estatísticas do país.

Fonte: Estadao Conteudo