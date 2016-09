Custo Básico da Construção sobe 0,01% em agosto em SP, diz SindusCon-SP

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo ficou em R$ 1.292,27 por metro quadrado em agosto, uma oscilação positiva de 0,01% em comparação com julho, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No acumulado do ano, o CUB teve alta de 5,30% e no acumulado de 12 meses houve crescimento de 5,68%.

A leve alta de 0,01% na passagem de julho para agosto mostra desaceleração no aumento do CUB frente ao registrado na passagem de junho para julho, quando houve expansão de 1,21%.

O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras para a utilização nos reajustes dos contratos de obras. Entre os seus três componentes, os custos com mão de obra e serviços administrativos ficaram estáveis em agosto (0,0%), enquanto o custo com material de construção teve variação de 0,02%.

Os custos com mão de obra ficaram estáveis depois de puxar a alta do CUB nos meses anteriores devido aos efeitos dos dissídios coletivos, como acontece sazonalmente. Já neste mês, os custos com insumos tiveram um crescimento pequeno em função da baixa demanda das construtoras, ainda que alguns fornecedores tenham se esforçado para repassar aumento de preços, segundo o Sinduscon-SP.

Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, o CUB também teve variação de 0,01% na comparação de agosto com julho, totalizando R$ 1.197,92 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador chegou a 5,47% de alta.

