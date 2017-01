Criação de vagas desacelera nos EUA em dezembro

Os Estados Unidos geraram 156 mil postos de trabalho em dezembro, informou hoje o Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam crescimento para 183 mil.

A criação de vagas no mês de novembro foi revisada para cima, de 178 mil para de 204 mil. Já o dado de outubro foi revisado para baixo, de 142 mil para 135 mil.

O ganho médio por hora avançou 0,39% no período, US$ 25,90 para US$ 26,00, acima da expectativa de alta de 0,3%. Na comparação com dezembro do ano passado, o salário subiu 2,9%, o melhor resultado desde 2009. O número médio de horas trabalhadas ficou inalterado em 34,4 horas.

Em 2016, a economia criou pouco menos de 2,2 milhão de empregos, uma média de 180 mil por mês. Este é o pior resultado desde 2011. Em 2014 e 2015, a economia norte-americana criou vagas em ritmos não vistos desde 1999. Fonte: Dow Jones Newswires.

