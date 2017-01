Crédito ao consumidor dos EUA sobe US$ 24,53 bilhões em novembro

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos cresceu US$ 24,53 bilhões em novembro com um aumento das dívidas das famílias com cartões de crédito e gastos com automóveis e educação. O resultado, divulgado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), ficou acima da previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que era de um avanço de US$ 18,5 bilhões.

O dado de outubro foi revisado para cima, de alta de US$ 16,02 bilhões para alta de US$ 16,17 bilhões.

O crescimento anual do crédito, após ajustes sazonais, foi de 7,90% em novembro, acima do avanço de 5,23% em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo