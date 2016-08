CPI preliminar da zona do euro tem alta anual de 0,2% em agosto

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,2% em agosto ante igual mês do ano passado, repetindo a variação de julho, segundo números preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A prévia de agosto ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,3% no índice.

A inflação no bloco europeu permanece muito abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de taxa ligeiramente inferior a 2,0%.

Nos últimos dois anos, o BCE vem lançando uma ampla série de medidas de estímulo na tentativa de impulsionar a inflação e reavivar a economia da região. No próximo dia 8, o BCE fará reunião de política monetária e alguns economistas acreditam que a instituição poderá estender um atual programa de compras de bônus para além de março de 2017 ou, pelo menos, sinalizar a intenção de adotar tal medida.

O núcleo do CPI da zona do euro, que exclui os preços de energia, alimentos e álcool, teve acréscimo anual de 0,8% na prévia de agosto, também vindo abaixo da projeção do mercado, de +0,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo