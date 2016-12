Coreia do Sul diminui previsão de crescimento para 2,6% em 2017

O Ministério de Finanças da Coreia do Sul diminuiu a sua previsão de crescimento do PIB do país de 3% para 2,6% em 2017. Segundo o ministério, o declínio das perspectivas de crescimento reflete uma crescente preocupação do governo com os fracos gastos do consumidor e o frágil investimento em construção, apesar da esperada recuperação das exportações no próximo ano.

O enfraquecimento da demanda doméstica será, provavelmente, um grande obstáculo para a economia da Coreia do Sul em 2017, de acordo com a perspectiva bianual. A crescente dívida das famílias, a reestruturação corporativa ainda em andamento e a fraca construção doméstica, que pesa sobre os gastos públicos e o crescimento do consumidor, são os principais motivos para essa piora na perspectiva do crescimento do Ministério sul-coreano. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo