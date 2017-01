Cooperação internacional e livre mercado beneficia a todos, diz Weidmann

Tweet no Twitter

O presidente do Banco Central da Alemanha afirmou nesta quarta-feira que o sucesso do G-20, o grupo das nações mais desenvolvidas do mundo, depende na crença de que a cooperação entre os países e a abertura dos mercados beneficia a todos.

“Em nossa opinião, o sucesso do G-20 depende da convicção na cooperação internacional e livre mercado beneficia todos os países e pessoas envolvidas”, afirmou Jens Weidmann, que também integra o conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE). A Alemanha preside o G-20 este ano.

Weidmann não mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas seus comentários acontecem dias após o norte-americano defender uma plataforma “América em primeiro lugar”, que já retirou os Estados Unidos de tratados comerciais no Pacífico. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo