Controle da inflação está sendo eficaz, afirma Meirelles

Durante café da manhã do presidente Michel Temer com jornalistas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira (22) que o controle da inflação está sendo eficaz. Para o ministro, com a queda da inflação e uma perspectiva de retomada da economia, a tendência é de queda da taxa de juros.

“A retomada da economia é parte importante do processo, ninguém vai investir recursos de longo prazo numa economia que está numa trajetória de falta de crescimento. Na medida em que estamos fazendo o ajuste fiscal e resolvendo as questões macroeconômicas brasileiras, isso faz com que a taxa de juro estrutural da economia caia, que é o chamado risco Brasil. O importante é o patamar da taxa estrutural”, frisou Meirelles.

O presidente Michel Temer, por sua vez, destacou que o governo cogita “outras hipóteses de concessão”, mas não entrou em detalhes. “O Estado não pode fazer tudo sozinho, tem de fazer com a colaboração da sociedade e da iniciativa privada”, comentou Temer. “O crescimento virá, a confiança vai sendo restabelecida com muita força”.

Na conversa com repórteres, o presidente negou que tenha adotado medidas intervencionistas, frisando que o governo tem mantido longas conversas com o setor financeiro na elaboração de propostas econômicas. “Não há nenhuma intervenção nem administrativa nem legislativa, é acordado”, disse Temer.

Fonte: Estadao Conteudo