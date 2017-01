Confiança do setor de serviços sobe 4,1 pontos em janeiro ante dezembro, diz FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 4,1 pontos na passagem de dezembro para janeiro, para 80,4 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 31, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com a alta, o indicador ultrapassa a marca dos 80 pontos pela primeira vez desde fevereiro de 2015.

“A melhora na percepção do setor sobre as condições de negócios, tanto em relação a fatores atuais quanto em sua visão sobre as expectativas, é um aspecto favorável dos resultados da Sondagem de Serviços neste início de ano. A reação representa uma redução no pessimismo das empresas, uma vez que os resultados ainda se encontram em patamar historicamente muito baixo. De todo modo, esses resultados podem sinalizar o início de reação no ânimo empresarial em resposta a um contexto de inflação em queda e de uma perspectiva de melhora nas condições de crédito”, avaliou o economista Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, em nota oficial.

Das 13 atividades pesquisadas, 11 apresentaram alta da confiança em janeiro. O Índice de Situação Atual (ISA-S) subiu 4,7 pontos, para 74,3 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,2 pontos, para 86,6 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor de serviços, entretanto, recuou 0,5 ponto porcentual em janeiro, para 82,3%. A coleta de dados para a edição de novembro da sondagem foi realizada entre os dias 2 e 27 deste mês.

Fonte: Estadao Conteudo