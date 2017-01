Confiança do consumidor na Alemanha deve avançar em fevereiro, prevê GfK

O índice de confiança do consumidor da Alemanha subiu para 10,2 na pesquisa de fevereiro do instituto GfK, de 9,9 na leitura de janeiro. O dado superou as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço marginal do índice, a 10,0, e sugere que a confiança vai manter ímpeto positivo no começo de 2017.

O GfK atribui a melhora do índice à força do mercado de trabalho alemão e ao crescimento da renda pessoal, mas ressalta que incertezas relacionadas a futuras políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, a eleições em várias partes da Europa (inclusive na Alemanha), ao avanço da inflação e ao início das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (o chamado Brexit) podem eventualmente afetar a confiança.

O instituto de pesquisa alemão utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.

