O índice de confiança do consumidor no Japão subiu para 43,1 em dezembro, de 40,9 em novembro, atingindo o maior nível em três anos, segundo dados oficiais. Pela primeira vez em três meses, os quatro componentes do índice apresentaram melhora em dezembro.

Economistas atribuem o avanço no sentimento do consumidor ao bom desempenho do mercado acionário japonês nos últimos meses. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo