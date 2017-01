Confiança do consumidor dos EUA cai a 111,8 em janeiro, segundo Conference Board

O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board recuou de 113,3 (revisado) em dezembro para 111,8 em janeiro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda levemente menor, para 111,9.

O índice de expectativas caiu de 106,4 em dezembro para 99,8 em janeiro na pesquisa. O das condições atuais, por outro lado, avançou de 123,5 em dezembro para 129,7 agora.

Diretora de indicadores econômicos do Conference Board, Lynn Franco afirmou no comunicado da entidade que a confiança do consumidor caiu em janeiro após atingir o valor máximo em 15 anos no mês passado devido a “uma perspectiva menos otimista para as condições de negócios, para os empregos e, especialmente, para as perspectivas de renda dos consumidores”. Segundo Franco, a avaliação dos consumidores das atuais condições do país melhorou em janeiro, impulsionada por uma maior confiança de que a economia continuara a se expandir nos próximos meses.

