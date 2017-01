Confiança do consumidor do México recua em dezembro ante novembro

A confiança do consumidor do México recuou 0,1% em dezembro na comparação com novembro, além de cair 7,8% na comparação anual. O mês passado no país foi marcado pelo salto iminente nos preços da gasolina, mas também por uma pouco usual elevação no salário mínimo. As duas coisas acabaram por ocorrer no sábado, último dia do ano passado.

A confiança está próxima das mínimas em quase sete anos, apesar do emprego e do consumo em patamares robustos em 2016. Os consumidores mexicanos, porém, tendem a estar pessimistas. Em uma escala de 1 a 100, onde o nível de 50 separa o otimismo do pessimismo, o patamar mais alto atingido nos 15 anos da pesquisa foi 47,7 e o mais baixo, 32,6. A média em todo o período é de 39,5. A leitura de dezembro estava em 35,5. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo