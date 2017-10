Confiança do comércio sobe 3,3 pontos em outubro, aponta FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) avançou 3,3 pontos na passagem de setembro para outubro, para 92,5 pontos, informou nesta sexta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com a segunda alta consecutiva, o indicador alcança o maior nível desde agosto de 2014, quando estava em 92,7 pontos.

“A expressiva alta do Icom nos últimos dois meses e o registro de seu maior nível desde 2014 reforçam a percepção de que o efeito da crise política de maio passou completamente e de que os indicadores de confiança do setor retomam a tendência de alta do início do ano. O movimento sugere que o segmento segue em recuperação lenta, sob influência da inflação baixa e do ciclo de redução das taxas de juros”, avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Houve avanço na confiança em 10 dos 13 segmentos pesquisados. Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-COM) subiu 2,3 pontos, para 86,2 pontos, o maior patamar desde janeiro de 2015. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) cresceu 4,1 pontos, para 99,2 pontos, o nível mais elevado desde março de 2014.

A melhora no mês foi reforçada ainda pela queda do “Índice de Desconforto” do Comércio, construído pela soma das proporções de empresas que apontam fatores limitativos à melhoria dos negócios tradicionalmente relacionados ao mau humor empresarial: demanda insuficiente, custo financeiro e acesso a crédito bancário. O “Índice de Desconforto” caiu pelo sexto mês seguido na métrica de médias móveis trimestrais, ficando 18,1 pontos abaixo do patamar máximo registrado em outubro de 2015. A melhora recente reforça a sinalização de recuperação gradual do setor, segundo a FGV.

A coleta de dados para a edição de outubro da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 2 e 25 do mês e obteve informações de 1.209 empresas.

Fonte: Estadao Conteudo