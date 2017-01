Confiança do comércio recua 2,3% em janeiro ante dezembro, aponta CNC

Os comerciantes brasileiros começaram 2017 um pouco menos confiantes do que terminaram 2016, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), divulgado nesta quarta-feira, 25, recuou 2,3% em janeiro ante dezembro, na comparação com ajuste sazonal.

“As incertezas quanto à recuperação do mercado de trabalho e da atividade econômica têm injetado cautela nos tomadores de decisão do comércio e do setor produtivo como um todo”, apontou a economista da CNC Izis Ferreira, em nota oficial.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, entretanto, houve um avanço de 18,4% na confiança do setor, para 95,7 pontos, a sétima taxa positiva consecutiva.

O subíndice que mede a percepção dos comerciantes sobre as condições atuais aumentou 45,2% em janeiro ante janeiro de 2016, para 58,5 pontos. Em relação a dezembro passado, no entanto, o componente teve queda de 6%.

Já o subíndice que mede as expectativas para o futuro cresceu 18,3% ante janeiro de 2016, para 142,8 pontos. Na comparação com dezembro, houve redução de 1,4%.

O terceiro subíndice, que mede as condições de investimentos do setor, subiu menos em relação a janeiro do ano passado, apenas 5,3%, para 85,8 pontos. Mas a queda na comparação com dezembro também foi menos acentuada, -0,6%.

Na avaliação da CNC, as reformas e medidas de ajuste em andamento no Congresso propiciam um ambiente mais favorável aos investimentos e ao crescimento, mas ainda não há fatores que indiquem uma retomada da atividade do comércio.

