Confiança da indústria sobe 3,1 pontos em janeiro ante dezembro, revela FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de janeiro ficou em 87,8 pontos, o que significa avanço de 3,1 pontos em relação ao resultado final de dezembro. Se confirmado, o índice retorna ao patamar de setembro passado, revertendo as perdas do último trimestre do ano, observou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 24.

A prévia do indicador de janeiro aponta melhora tanto das perspectivas para os meses seguintes quanto das avaliações sobre a situação atual. O Índice de Expectativas (IE) cresceu 3,4 pontos, para 89,7 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) aumentou 2,9 pontos, para 86,1 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) da indústria cresceu 0,9 ponto porcentual na prévia de janeiro ante o resultado final de dezembro, passando do piso histórico de 72,9% para 73,8% no período.

A prévia dos resultados da Sondagem da Indústria abrange a consulta a 785 empresas entre os dias 2 e 19 deste mês. O resultado final da pesquisa para janeiro será divulgado no próximo dia 31.

Fonte: Estadao Conteudo