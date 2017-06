Companhias aéreas se preparam para cobrança de malas

Amanda Karolyne

As empresas aéreas já se preparam para cobrar o despacho das bagagens em voos nacionais e internacionais, como determinam as novas regras da aviação civil no país – o limite de bagagem de mão foi aumentado para 10 kg nos voos domésticos e internacionais. A TAM e Gol vão iniciar este mês a tarifação. A Avianca, por sua vez, ainda estuda a criação de produtos diferenciados para quem viaja com e sem bagagem, o que já foi introduzido pela Azul.

A TAM definiu que vai cobrar R$ 30 pela primeira bagagem despachada em voos domésticos, para compras antecipadas. A empresa também anunciou que criará novos perfis de tarifas para quem costuma despachar bagagens.

A partir do dia 20, a Gol vai oferecer a opção Light, prometendo valores mais baratos para quem não despachar bagagens. As atuais tarifas Programada e Flexível continuarão a incluir uma bagagem até 23kg; e a classe Gol Premium, nos voos internacionais, dois volumes do mesmo peso.

A Gol também definiu que, nos voos nacionais, o valor para despachar uma mala até 23kg será de R$ 30, quando adquirida nos canais de autoatendimento ou em agências de viagens; ou de R$ 60, no caso de compra balcão de check-in. Nos voos internacionais, o valor será equivalente a US$ 10 (R$ 32,70) no autoatendimento e agências de viagens, e US$ 20 (R$ 65,40) quando a compra ocorrer no balcão.

A Avianca Brasil confirmou que não está cobrando pelo despacho de bagagens, apesar da vigencia da nova resolução. “Vamos estudar a questão e criar produtos tarifários customizados que atendam melhor as necessidades dos passageiros”, destaca a empresa, em nota. A companhia está operando com a disponibilidade de bagagens de mão de 10 kg e para as despachadas, 23 kg.

A Azul criou, na venda, uma categoria, a MaisAzul, na qual os 23kg estão incluidos na compra. Já na categoria Azul, o cliente pode escolher se compra ou não a bagagem despachada. Se mudar de ideia, poderá incluir os 23 kg, a qualquer momento, por R$ 30.

Segundo estudo da Secretaria de Aviação Civil (SAC), em 2015, 57,3 milhões de pessoas despacharam malas, enquanto outras 30,8 milhões só carregavam bagagens de mão. Nos dois casos, a franquia de bagagem foi cobrada.

Poucos acreditam em queda de preço

Especialista em aviação, Adyr da Silva acredita que a nova regulamentação é um retrocesso. “A lei maior que rege a aviação é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Com essas novas regras, as coisas estão confusas”, afirma. “As empresas já regulavam os preços das bagagens antes, não precisava mudar, pois assim, o passageiro é quem mais sofre com a confusão”, completa.

A família da atendente Nayara Ferreira, de 22 anos, está indo para Pernambuco. Ela, Marcelo Ferreira, 25, e Maria Aparecida Targino, 58, não costumam viajar de avião e todos estão assustados em saber que podem ser cobrados pelas bagagens que vão despachar na viagem. “Passagem deveria ser um preço fixo e pronto”, afirma Aparecida.

Indo para Juazeiro do Norte, a dona de casa Camila Souza, de 69 anos, a filha Nayara Rafaela Souza, 21, José Antônio de Barros, 44, e um bebê de três anos gastaram R$ 800. “É muito pesado esse preço. Imagina quando as companhias realmente começarem a cobrar pela bagagem”, diz Nayara. José tenta ser otimista, lembrando que a cobrança deve abaixar o valor da passagem. Mas Camila diz não acreditar na diminuição. “Abaixa um e aumenta o outro, você acha mesmo que eles vão abaixar?”, opina.

A estudante Andressa Pinho, de 14 anos, é estudante e vai voltar de Brasília para Boa Vista. Ela e a mãe, Lissandra Lolo, 38 anos, assessora palamentar, estavam com medo de as novas regras encarecerem a viagem. “Não acredito que eles vão diminuir alguma coisa, o que é um absurdo”, diz Lissandra.