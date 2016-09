Cobre fecha no maior patamar em duas semanas na Comex com dólar mais fraco

Os contratos futuros de cobre negociados na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fecharam no maior patamar em duas semanas nesta quarta-feira, um dia após dados ruins do setor de serviços norte-americano tirarem força do dólar.

O contrato para dezembro fechou em alta de 0,43%, a US$ 2,0930 por libra-peso. Foi a terceira alta consecutiva e o maior nível desde 23 de agosto.

“O dólar mais fraco encorajou os metais básicos a subir”, disse Michael Turek, diretor de pesquisa de metais industriais da BGC Partners, em nota. “O ambiente cada vez mais desafiador para yields em todo o mundo pode beneficiar as commodities”, disse.

Analistas do Commerzbank, no entanto, alertaram que o preço pode sofrer uma recaída e apontaram para a queda dos preços no mercado físico, além da expansão recente dos estoques em Londres, o que pode indicar demanda fraca.

“Não esperamos que este movimento possa ser sustentável, uma vez que as autoridades chinesas devem divulgar dados desapontadores de cobre para agosto no país esta noite”, disseram analistas do banco alemão. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo