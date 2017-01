China vende 24,38 milhões de carros em 2016, alta de 15% ante ano anterior

Tweet no Twitter

As vendas de carros na China avançaram 15% em 2016, com o maior mercado automotivo do mundo exibindo o ritmo mais forte de crescimento em três anos, à medida que incentivos fiscais para veículos de motores menos potentes ajudaram a impulsionar a demanda.

Dados da associação chinesa de montadoras mostram que um total de 24,38 milhões de veículos de passeio foram vendidos no país asiático no ano passado. A expansão foi a mais forte desde 2013, quando as vendas subiram 16%.

O salto nas vendas em 2016 foi basicamente possibilitado pela redução do imposto de compra sobre carros com motores de até 1,6 litro, de 10% para 5%.

Os veículos utilitários esportivos (SUVs, pela sigla em inglês) continuaram se destacando em 2016, com mais de 9 milhões de unidades vendidas, alta de 45% em relação ao ano anterior.

Entre as grandes montadoras, a Volkswagen vendeu 3,98 milhões de veículos, acréscimo de 12% ante 2015, ocupando a liderança entre as estrangeiras que atuam na China.

A General Motors registrou alta de 7% na China no ano passado, com 3,87 milhões de carros vendidos, enquanto as vendas da Ford subiram 14%, para 1,27 milhão de unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.

