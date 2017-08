China vai incluir certificados de depósitos como passivos interbancários em 2018

Tweet no Twitter

O banco central da China, o PBoC, afirmou em seu último relatório de política monetária que incluirá certificados de depósitos negociáveis (NCDs, pela sigla em inglês) em sua avaliação macroprudencial, numa tentativa de evitar o avanço da alavancagem no setor financeiro.

No documento, publicado na sexta-feira (11), o PBoC disse que os NCDs, que têm vencimento de menos de um ano e são emitidos por bancos com ativos superiores a 500 bilhões de yuans (US$ 75,03 bilhões), serão incluídos em seu sistema trimestral de avaliação como passivos interbancários em 2018.

Bancos que tenham falhado na avaliação supostamente recebem duras penalidades do PBoC, embora o resultado da pesquisa não seja divulgada publicamente.

O PBoC também informou que irá monitorar NCDs emitidos por outros bancos e fazer exigências específicas no momento apropriado.

A emissão de NCDs disparou este ano à medida que bancos, especialmente os menores, usaram o instrumento – que é semelhante a bônus – para levantar recursos. As instituições usam o que levantam com NCDs para comprar ativos de maior rendimento e de mais longo prazo, como bônus corporativos. Recentemente, o regulador bancário do PBoC decidiu verificar essas emissões.

A China adotou os NCDs em 2013, como parte de uma ampla reforma que tem o objetivo de permitir que os bancos domésticos determinem suas taxas de juros livremente. Fonte: Dow Jones Newswires.

