China promete maior controle sobre transações com moeda estrangeira em 2017

A autoridade reguladora do câmbio da China prometeu nesta quinta-feira elevar o escrutínio sobre transações com moeda estrangeira no país, em mais uma mostra do comprometimento em estabilizar a saída de capitais.

As autoridades vão elevar esforços para encerrar atividades ilegais no mercado de câmbio, afirmou Wang Chunying, a porta-voz da Administração Estatal do Câmbio (Safe, na sigla em inglês).

Ela acrescentou que a saída de capitais desacelerou no quarto trimestre em relação ao início de 2016, e que as flutuações das reservas em moeda forte da China estão se estabilizando.

“A China tem condições de assegurar que as reservas subam e caiam em níveis razoáveis”, disse.

Em dezembro, os bancos chineses venderam US$ 46,3 bilhões líquido, de US$ 33,4 bilhões em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

