China exporta volume recorde de combustíveis em 2016

A China exportou um volume recorde de combustíveis no ano passado, uma vez que sua produção superou a demanda doméstica.

Em 2016, as vendas externas de diesel do país asiático mais do que dobraram, a 15,4 milhões de toneladas, enquanto as exportações de gasolina saltaram 65%, a 9,7 milhões de toneladas, segundo dados publicados hoje pela Administração Geral de Alfândega do país.

De acordo com analistas, os avanços vieram em linha com as expectativas. A China passou a exportar derivados de petróleo de forma mais agressiva a partir do começo do ano passado.

Em todo o ano de 2016, a China embarcou para o exterior 48,3 milhões de toneladas de combustíveis, 34% mais que em 2015. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo