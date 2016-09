China autorizará seguradoras a negociar ações em Hong Kong, diz comissão

A Comissão Regulatória de Seguros da China afirmou nesta quinta-feira que as seguradoras locais do país terão autorização para negociar ações em Hong Kong por meio de uma ligação com a Bolsa de Xangai. O anúncio ocorre menos de um mês após a divulgação do aguardado programa de conexão entre as duas bolsas, que deve começar mais adiante neste ano.

As seguradoras poderão comprar e vender ações na ex-colônia britânica por meio da ligação comercial entre Xangai e Hong Kong, segundo comunicado da comissão. A medida ajudará seguradoras a diversificar a alocação de ativos, reduzir o risco de investimentos e buscar retornos maiores, disse a entidade.

Não foram divulgados detalhes sobre quais seguradoras terão autorização oficial. Atualmente, empresas podem investir em Hong Kong por meio de um programa sujeito a cotas e que neste ano teve forte demanda, em meio aos temores de depreciação cambial na China.

As seguradoras chinesas podem atualmente investir até 15% do total de ativos em mercados no exterior. Os investimentos das seguradoras em ações e fundos mutuais atingiram recorde de 1,72 trilhão de yuans (US$ 258,15 bilhões) no fim de julho, segundo a corretora Industrial Securities. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo