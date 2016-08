China atingirá maioria das metas econômicas neste ano, diz órgão de planejamento

A China atingirá a maior parte de suas metas econômicas neste ano, mas será relativamente difícil alcançar as metas para investimento e crescimento dos negócios, afirmou Xu Shaoshi, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, segundo a rádio estatal.

No segundo semestre deste ano, a China deverá manter sua política macroeconômica estável e flexível, disse a autoridade.

No início deste ano, o país não traçou uma meta específica para o comércio exterior, diferentemente do realizado em anos anteriores. O comércio chinês com o resto do mundo tem enfrentado dificuldades, no momento em que a segunda maior economia do mundo sofre com a demanda doméstica fraca e a desaceleração de seu crescimento.

A China registrou crescimento de 6,7% no segundo trimestre deste ano, dentro da meta oficial de entre 6,5% e 7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo