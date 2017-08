China apela a Trump que evite “guerra comercial”

Tweet no Twitter

O governo da China apelou hoje ao presidente dos EUA, Donald Trump, para evitar uma “guerra comercial” antes de um possível anúncio pela Casa Branca de uma investigação sobre se os chineses estão ou não roubando tecnologia americana.

Uma autoridade em Washington disse que Trump determinará na segunda-feira uma avaliação sobre uma eventual investigação sobre denúncias de que a China teria roubado tecnologia e propriedade intelectual dos EUA.

“Não há futuro ou um ganhador numa guerra comercial, e ambos os lados serão perdedores. Como enfatizamos muitas vezes, a natureza das relações entre China e EUA é de benefício mútuo e de ganhos para todos”, disse Hua Chunying, uma porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês.

Segundo Hua, “a China está disposta a fazer esforços conjuntos com os EUA para manter relações comerciais e econômicas de forma sustentável, saudável e estável, com base no respeito mútuo, igualdade e benefício mútuo”, levando-se em consideração a importância das relações bilaterais.

O jornal estatal China Daily comentou na edição de hoje que a possível investigação dos EUA pode “intensificar as tensões”, especialmente as relacionadas à propriedade intelectual”. Fonte: Associated Press.

