Chefe da Opep vai discutir sobre cortes na produção de petróleo nos dias 12 e 13

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammad Barkindo, terá conversas informais com o ministro do petróleo saudita, Khalid Al-Falih, que atualmente ocupa a presidência rotativa do grupo, às margens de uma conferência em Abu Dabi nos próximos dias 12 e 13.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Barkindo afirmou que as discussões, que também envolverão os ministros da mesma pasta do Iraque, Argélia, Omã, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, vão focar “o mecanismo de cumprimento” dos acordos fechados no ano passado pela Opep e por países de fora do grupo para começarem a reduzir sua produção de petróleo a partir deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo