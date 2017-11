Chance de aprovação da reforma da Previdência é muito pequena, diz Baleia Rossi

O líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), admitiu nesta tarde de segunda-feira, 6, que o governo não tem voto suficiente para aprovar a reforma da Previdência e que as chances da matéria ser apreciada são muito pequenas. Segundo o peemedebista, antes da votação das duas denúncias contra o presidente Michel Temer, as negociações em torno do tema estavam avançando de forma mais favorável ao governo e que agora, se houver interesse em pautar o tema, o Palácio do Planalto terá de retomar esse esforço. “É um trabalho que tem que começar do zero”, disse.

Baleia Rossi disse que a base aliada pode concentrar os esforços nas propostas do ajuste fiscal e não dá para o governo depender exclusivamente da reforma da Previdência.

O líder da bancada também criticou o impasse entre os tucanos, que discutem o desembarque do governo a partir de dezembro. Para Baleia Rossi, a situação causa desconforto. “Se existe decisão (do PSDB) de sair do governo, que seja imediatamente. Não tem por que esperar dezembro”, afirmou.

O peemedebista mandou um recado direto aos tucanos: “Se tem alguém não satisfeito, não tem por que permanecer”.

Fonte: Estadao Conteudo