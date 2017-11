Camex adia decisão sobre antidumping nas importações de laminados de aço

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) adiou para janeiro de 2018 a decisão sobre a aplicação de antidumping na importação de laminados de aço, como informou mais cedo o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A Câmara divulgou nota nesta noite de quarta-feira, 8, informando que os ministros resolveram dar um último prazo para que fosse possível colher mais informações sobre o impacto que a sobretaxa na compra do produto do exterior teria na cadeira produtiva e na inflação.

Análise do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) constatou que há dumping (venda do produto importado a preços inferiores ao do mercado de origem) e dano à indústria local. No entanto, as indústrias que utilizam o aço pediram para o governo não aplicar o direito antidumping, que corresponde a uma sobretaxa cobrada na importação, para evitar impacto nos preços dos produtos finais.

