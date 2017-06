Calendário de reforma trabalhista citado por Jucá indica atraso de 1 semana

Por pressão dos senadores de oposição, a tramitação da Reforma Trabalhista será atrasada em pelo menos uma semana. Em acordo costurado nesta quinta-feira, 8, após bate-boca ocorrido antes da abertura da sessão Comissão de Assuntos Sociais (CAS), parlamentares concordaram em apresentar o relatório da reforma apenas na próxima terça-feira, dia 13, e votar o tema na terça seguinte, dia 20, nessa comissão.

Com isso, o novo calendário indica que o texto ficaria pronto para ir a plenário em 28 de junho, mesmo dia previsto para a votação do parecer na última comissão de tramitação da matéria na Casa, a de Constituição e Justiça (CCJ).

O calendário mencionado pelo líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), cita que, após votação na CAS, a Reforma Trabalhista irá para a CCJ em 21 de junho, quando o próprio senador Jucá – relator do tema no colegiado – deverá apresentar o parecer aos demais membros da comissão, com votação nesta comissão no dia 28 pela manhã.

“A Reforma Trabalhista, então, ficará pronta para ser votada no plenário no dia 28/06, portanto, com previsão de aprovação até o final do mês”, disse Jucá, pelo Twitter.

Antes mesmo do início da sessão da CAS, membros da comissão bateram boca sobre o andamento da Reforma Trabalhista na comissão.

O senador Paulo Paim (PT-RS) liderou o movimento que questionou eventual descumprimento do regimento ao apresentar tema à comissão sem cumprir o prazo mínimo de dois dias para a apresentação antecipada da pauta.

Paim se exaltou e vários parlamentares debateram o tema por vários minutos antes do acordo anunciado por Jucá.

Fonte: Estadao Conteudo