Caged: Brasil perde 116.747 vagas formais de emprego em novembro

O Brasil perdeu 116.747 vagas formais de emprego em novembro deste ano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, foram contratados 1.103.767 trabalhadores e demitidos 1.220.514 no mês passado.

O saldo negativo é menor do que o registrado em novembro do ano passado, quando foram fechados 130.629 postos. O resultado de novembro de 2015 foi o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1992.

O resultado do penúltimo mês de 2016 foi pior que as estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que projetaram num intervalo de 17 expectativas, todas negativas, de fechamento de 104.100 a 29.000 vagas formais, com mediana em 70.000.

No acumulado do ano até novembro, já foram fechadas 858.333 vagas na série com ajuste, ou seja, incluindo informações passadas pelas empresas fora do prazo. No acumulado dos últimos 12 meses até novembro, o País registrou o fechamento de 1.472.619 vagas formais, de acordo com os dados ajustados.

Desde abril, o ritmo de fechamento de postos de trabalho vem sendo menos intenso na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em outubro, o saldo do Caged foi negativo em 74.748.

