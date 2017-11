Tweet no Twitter

A Bunge quer tentar conseguir um melhor valor de venda para seu negócio de açúcar no Brasil. Para isso, avalia uma oferta pública inicial (IPO) da unidade, disse o presidente da companhia, Soren Schroder. A Bunge tenta vender a unidade há cerca de quatro anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo