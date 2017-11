Brexit é principal determinante para perspectiva econômica, diz Carney, do BoE

Tweet no Twitter

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Mark Carney, afirmou que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit, é o principal fator determinante para a perspectiva econômica do país, em coletiva de imprensa após a decisão de política monetária da instituição.

Carney apontou que a solução das incertezas sobre o Brexit pode levar a uma recalibragem da política monetária do banco, embora o rumo desse reajuste não seja claro. “Pode ser em qualquer direção”, disse.

O presidente do BOE observou que a “novela”, em suas palavras, sobre a primeira alta de juros do banco em mais de uma década, de 0,25% para 0,50%, cria incertezas sobre o impacto da medida. No entanto, ele acredita que a inflação não deve voltar à meta de 2% sem aumento nos juros e reiterou comunicado. “Precisamos de duas altas nos juros adicionais para diminuir inflação”, disse. Ao mesmo tempo, Carney deixou claro que qualquer alta futura nos juros será “gradual e limitada”.

