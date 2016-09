Bolsas europeias fecham em alta antes da reunião do BCE

As principais praças europeias encerraram em alta nesta quarta-feira, beneficiadas pelo avanço do petróleo e no aguardo da reunião do Banco Central Europeu (BCE), que acontece amanhã. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em ganho de 0,29%, aos 350,46 pontos, com a maior parte dos setores em viés positivo.

O movimento acontece apesar de dados negativos na Alemanha. Hoje, o país divulgou os dados da produção industrial de julho, que caiu 1,5% na comparação com o mês anterior, bem abaixo do estimado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 0,3% e o maior tombo mensal desde agosto de 2014. No Reino Unido, por sua vez, a produção industrial avançou 0,1%, ante estimativa de queda de 0,3% do mercado.

Parte importante do impulso veio com o avanço dos preços do petróleo, que foram impulsionados pelo dólar mais fraco, apesar das perspectivas decrescentes com a reunião informal de grandes produtores no fim do mês, na Argélia. No início da tarde, a commodity avançava pouco mais de 1,0% tanto em Londres como em Nova York.

Houve também certa expectativa com a reunião do BCE amanhã. A maior parte dos agentes de mercado acredita que a instituição deva anunciar uma extensão de seu programa de compra de ativos, atualmente agendado para encerrar em março de 2017. No entanto, resta dúvidas sobre se algo vai ser anunciado amanhã, juntamente com a atualização das projeções econômicas.

Em Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,30%, aos 6.846,58 pontos, refletindo o avanço das ações de energia e mineração. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,62%, aos 10.752,98 pontos, com destaque para o desempenho da Thyssenkrupp (+1,97%).

Em Paris, o CAC-40 fechou com valorização de 0,61%, aos 4.557,66 pontos. Em Milão, o FTSE-Mib subiu 1,41%, aos 17.292,84 pontos. Em Madri, o Ibex-35 avançou 1,30%, aos 9.015,30 pontos e, em Lisboa, o PSI-20 ganhou 0,32%, aos 4.757,07 pontos. (Marcelo Osakabe, com informações da Dow Jones Newswires)

Fonte: Estadao Conteudo