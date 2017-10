BC tem se destacado pelo elevado padrão ético, diz Ilan

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quinta-feira, 26, durante abertura de evento sobre ética pública em Brasília, que a instituição tem se destacado “pelo elevado padrão ético e pelo comprometimento adotado por seus servidores no exercício de suas atribuições”. Segundo ele, “o BC estabeleceu em suas Orientações Estratégicas 2016-2019 o compromisso com a instituição, a excelência, o foco em resultados, a integração, a responsabilidade socioambiental e a transparência”.

“Esses são os princípios da Administração Pública no BC que se complementam com a ética”, acrescentou o presidente do Banco Central.

Em sua fala, Ilan também destacou que a ética se relaciona com bem comum e, portanto, com administração pública. “Nossa Constituição estabelece, em adição ao arcabouço expresso, princípios que devem nortear a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”, afirmou.

Ilan também citou a importância da ética para a economia. “Na ciência econômica moderna, há consenso de que instituições fortes são fator importante para o desenvolvimento socioeconômico”, afirmou.

Segundo ele, apesar de as instituições se fundarem em um arcabouço jurídico-legal, elas não se sustentam apenas pelo cumprimento da lei.

“Sem a ética, os preceitos legais podem ser distorcidos, ou pode-se reivindicar um grau de generalidade tal na interpretação dos limites legais que faça com que o sistema perca sustentação. É o comportamento ético que determinará o sucesso institucional e, em decorrência, o valor que as instituições podem agregar à sociedade”, acrescentou.

Ilan e o diretor de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney, participaram da abertura do “XVIII Seminário Internacional Ética na Gestão”, organizado pela Comissão de Ética Pública, ligada ao Poder Executivo. O evento ocorre nesta quinta e na sexta na sede do BC, em Brasília.

Fonte: Estadao Conteudo