BC japonês mantém política monetária, mas eleva projeção de crescimento

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) decidiu manter sua política monetária inalterada, após reunião de dois dias concluída nesta terça-feira, conforme previsto por analistas, mas elevou sua projeção de crescimento para a economia do país.

Por sete votos a favor e dois contra, o comitê de política monetária do BoJ decidiu reiterar sua meta de juro para o bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos em cerca de zero e manteve também a taxa cobrada sobre determinados depósitos de bancos comerciais em -0,1%.

Além disso, o BoJ repetiu que pretende continuar comprando JGBs a um ritmo anual de “mais ou menos” 80 trilhões de ienes (cerca de US$ 705 bilhões).

Por outro lado, o BC japonês mostrou-se mais otimista em relação ao desempenho da economia. Segundo relatório de perspectiva trimestral, o BoJ agora prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão crescerá 1,4% no atual ano fiscal e 1,5% no próximo ano. As projeções anteriores eram de ganhos de 1,0% e de 1,3%, respectivamente. A previsão para o ano fiscal de 2018 também foi elevada, de +0,9% para +1,1%.

Já para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), o BoJ cortou sua projeção para o atual ano fiscal, de -0,1% para -0,2%. Entre abril e dezembro do ano passado, o CPI apresentou queda média de 0,4%.

O BoJ, porém, reafirmou suas projeções de inflação para o próximo ano fiscal – que começa em abril -, em 1,5%, e para o ano fiscal de 2018, em 1,7%. A meta de inflação do BC japonês é de 2%.

Para analistas, a manutenção da previsão de inflação do próximo ano sinaliza a cautela do BoJ com incertezas relativas a futuras políticas do recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo