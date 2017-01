BC dos EUA deve manter juros esta semana, após elevação em dezembro

Tweet no Twitter

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) fará uma pausa na reunião de política monetária desta semana e deixar os juros básicos inalterados, segundo contratos futuros monitorados pelo CME Group. O site do CME indica que há probabilidade de 96% de o Fed manter os juros nos níveis atuais.

Em dezembro, o Fed elevou os juros básicos em 0,25 ponto porcentual, para a faixa de 0,50% a 0,75%, em seu primeiro aumento da taxa em 11 meses.

Na sexta-feira, dados oficiais mostraram que a economia dos EUA ainda enfrenta dificuldades para se recuperar. No quarto trimestre de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu a um ritmo anualizado de 1,9%, após avançar 3,5% nos três meses anteriores. Analistas previam expansão maior dos EUA no último trimestre, de 2,2%.

O Fed inicia sua reunião amanhã e anuncia decisão de política monetária na quarta-feira, às 17h (de Brasília).

Fonte: Estadao Conteudo