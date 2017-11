BC do Peru reduz taxa de juros de 3,50% para 3,25%

Tweet no Twitter

O Banco Central do Peru reduziu nesta quinta-feira a taxa básica de juros da economia de 3,50% para 3,25%, em meio à expectativa de diminuição da inflação nos próximos meses.

O BC peruano lembrou na decisão que a inflação em outubro continuou a perder força e a expectativa é de que siga se reduzindo nos próximos meses.

No mês passado, lembra a instituição, o índice de preços apontou recuo de 0,47%, com taxa acumulada em 12 meses de 2,04%. No mesmo intervalo terminado em setembro, a inflação ao consumidor era de 2,94%.

A instituição lembra ainda que o crescimento da atividade econômica no país vem se recuperando rapidamente, ainda que se mantenha abaixo do potencial em um contexto de baixa inflação.

“Por sua vez, a economia mundial segue se recuperando gradualmente, ainda com uma relativa incerteza associada a uma eventual reversão dos estímulos monetários nas economias avançadas”, pontuou a nota do BC peruano.

Fonte: Estadao Conteudo