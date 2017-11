BC do México mantém taxa básica de juros em 7,0%

O Banco Central do México manteve nesta quinta-feira a taxa básica de juros em 7,0%. A decisão foi unânime. De acordo com a instituição, a decisão se dá em meio às projeções de queda da inflação nos próximos meses.

Ao comentar sobre as perspectivas para os preços em 2018, o BC mexicano disse que espera que a tendência de queda da inflação siga nos próximos meses à meta de 3,0% no final de 2018. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) do país, a taxa foi de 6,37% nos 12 meses encerrados em outubro.

O BC pondera, no entanto, que pode haver uma depreciação do peso mexicano em resposta, entre outros fatores, a uma “evolução desfavorável da negociação do Nafta” ou uma reação adversa dos mercados ao processo de normalização de política monetária nos Estados Unidos.

“Em todo caso, ante os diversos riscos que seguem presentes, a Junta estará vigilante para assegurar que se mantenha uma postura monetária prudente, de maneira que se fortaleça o alcance das expectativas de inflação de médio e longo prazo e se chegue à convergência desta para seu objetivo”, diz o comunicado.

Fonte: Estadao Conteudo