Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Banco Central da Tailândia decidiu hoje manter sua taxa básica de juros – a de recompra de um dia – em 1,5% pela 11ª vez consecutiva.

A decisão do BC tailandês veio em linha com a previsão de 14 de 15 economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O BC da Tailândia, porém, elevou levemente sua projeção de crescimento econômico para este ano, de 3,1% para 3,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo