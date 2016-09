BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

Tweet no Twitter

O Banco Central da Austrália, conhecido como RBA, decidiu hoje manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5% e sinalizou que a taxa assim continuará por enquanto.

Após cortar juros em maio e agosto, o RBA concluiu que manter a política monetária inalterada na reunião deste mês “seria consistente com o crescimento sustentável da economia e para cumprir a meta de inflação ao longo do tempo”, argumentou o presidente do BC australiano, Glenn Stevens.

Essa foi a última reunião do RBA sob comando de Stevens, que será substituído por seu vice-presidente, Philip Lowe, a partir do próximo dia 18.

A expectativa é que Lowe siga uma política similar à de Stevens, permitindo que a inflação oscile abaixo ou acima da meta do RBA, que é de 2% a 3%, para lidar com mudanças na economia e nos mercados.

As atuais projeções do RBA sugerem que a inflação na Austrália vai permanecer contida por mais algum tempo. Fonte: Dow Jones Newswires.

