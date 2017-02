BC chinês eleva juros de linha de crédito permanente e de “repos”

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) decidiu elevar as taxas de juros da chamada linha de crédito permanente, em mais uma tentativa de promover a desalavancagem do setor financeiro.

A partir desta sexta-feira, a taxa overnight da linha será de 3,1%, ante 2,75% anteriormente, segundo comunicado divulgado no site do PBoC. Também foram elevadas as taxas de sete dias, de 3,25% para 3,35%, e de um mês, de 3,6% para 3,7%.

Essas taxas servem de teto para o corredor de taxa de juros do PBoC.

O BC chinês também aumentou as taxas de todos os acordos de recompra reversa (conhecidos como “repos”) – de sete, 14 e 28 dias – oferecidos em operações do mercado aberto, em 0,1 ponto porcentual.

A decisão do PBoC veio um dia após o fim do feriado do ano novo lunar, que manteve os mercados chineses fechados por uma semana. Na retomada dos negócios, as bolsas de Xangai e de Shenzhen fecharam em baixa de 0,60% e 0,39%, respectivamente, nesta sexta.

O PBoC informou ainda que, ao longo de janeiro, injetou no sistema financeiro 87,68 bilhões de yuans por meio da linha de crédito permanente, outros 551 bilhões de yuans através linha de crédito de médio prazo e mais 54,3 bilhões de yuans por meio da linha de crédito prometida. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo