BB informa que ‘colabora com investigações’ em operação contra fraude em crédito

O Banco do Brasil (BB) informou nesta terça-feira, 31, por meio da assessoria de comunicação, que “colabora com as investigações” da Polícia Federal (PF) no âmbito da segunda fase da operação Turbocred. Deflagrada hoje em cinco Estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás – a operação combate desvio de verbas públicas ocorrido, segundo a PF, por meio de fraudes em financiamentos agrícolas no BB entre 2012 e 2015.

Entre os investigados estão funcionários e ex-funcionários do banco, além de tomadores de crédito e laranjas. São cumpridos 39 mandados de busca e apreensão na operação realizada após inquérito apreender documentos em agências do BB durante a primeira fase da Turbocred, em 17 de maio do ano passado. Foram analisadas 149 operações de financiamentos agrícolas, 13 de outras modalidades e 90% haviam sido fraudadas, de acordo com a PF.

“Os investigados responderão, na medida de suas participações, por crimes de gestão fraudulenta e gestão temerária de instituição financeira, aplicação de recursos de financiamento em finalidade diversa, previstos na lei de crimes financeiros, além de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa, com penas de um a 12 anos de prisão”, informou a PF.

A operação será detalhada em uma entrevista coletiva, às 10h30, na sede da PF em Ribeirão Preto (SP).

Fonte: Estadao Conteudo