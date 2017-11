Bancos elevam projeção de preços do petróleo pela 1ª vez em 6 meses

Sinais de que cortes na oferta de petróleo por grandes produtores estão ajudando a reequilibrar o mercado levaram o setor bancário a elevar suas projeções para os preços da commodity pela primeira vez em seis meses.

Pesquisa do The Wall Street Journal com 14 bancos de investimentos, realizada no fim de outubro, mostra que a previsão para o preço médio do petróleo tipo Brent neste ano subiu para US$ 54 por barril, de US$ 53 no levantamento anterior. Para o petróleo WTI, a projeção de 2017 também aumentou US$ 1, para US$ 51 por barril.

Como parte de um acordo que entrou em vigor no começo do ano, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dez grandes produtores que não pertencem ao cartel vêm procurando reduzir sua oferta combinada em 1,8 milhão de barris por dia. O pacto vence em março de 2018, mas há forte expectativa de que será prorrogado até o fim do ano que vem.

No fim da semana passada, o Brent ultrapassou a barreira de US$ 60 por barril pela primeira vez em mais de dois anos, após autoridades da Arábia Saudita e Rússia expressarem apoio à ideia de que o acordo seja estendido. Fonte: Dow Jones Newswires.

