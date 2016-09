Bancos centrais não são culpados pelos baixos juros no mundo, diz Nowotny

O ambiente de juros baixos tem mais a ver com desenvolvimentos econômicos do que com a ação autônoma dos bancos centrais, afirmou hoje o membro do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE), Ewald Nowotny. Segundo ele, em um cenário como esse, é difícil para os BCs agirem por conta própria.

Segundo o dirigente, um dos fatores que mantém a inflação em baixa é a globalização. Preços baixos são “uma vantagem para os consumidores, mas pressionam os salários”, notou.

Além disso, existe o problema do baixo crescimento mundial. “Temos uma tendência de crescimento frábil de longo prazo, que não é fácil de interpretar”, disse.

Ele reiterou a necessidade de se olhar para medidas reais de juros, ajustadas para a inflação, para perceber que, em outros momentos, notadamente na década de 1970, os juros reais estavam mais negativos do que atualmente.

Sobre a política do BCE, Nowotny afirmou que ela tem tido sucesso em combater a inflação, mas apontou para uma aceleração ainda pífia dos preços. Dados publicados ontem mostraram uma inflação de apenas 0,2% em agosto na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.

