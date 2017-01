Banco do Japão assume visão mais otimista sobre economias regionais

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) elevou hoje sua avaliação de algumas das economias regionais do país, em sua última sinalização de maior confiança na economia doméstica.

Em relatório trimestral, dirigentes locais do banco central japonês fizeram análise mais otimista de três das nove regiões do Japão, citando avanços no consumo e na manufatura.

O BoJ não melhorava sua visão de tantas áreas ao mesmo tempo desde abril de 2015 e o relatório veio um mês após o comitê de política monetária da instituição apresentar perspectiva mais otimista para a economia como um todo pela primeira vez em um ano e meio.

Em reunião com dirigentes regionais, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, disse que a recuperação econômica do Japão “provavelmente se tornará uma expansão moderada”.

No documento, tiveram avaliação mais favorável a região de Tohoku, no norte do Japão; Kanto, onde fica Tóquio; e Tokai, polo manufatureiro no centro do país. A visão das demais seis regiões ficou inalterada.

O Sakura, como é conhecido o relatório, é equivalente ao Livro Bege divulgado pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA). No levantamento anterior, o BoJ elevou duas regiões e rebaixou uma. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo