Banco Central da Malásia mantém taxa básica de juros em 3,00%

O Banco Central da Malásia manteve inalterada sua política de juros nesta quarta-feira, com a taxa básica de juros em 3,00%, apesar da contínua desaceleração da economia e fraqueza da inflação. A decisão era esperada pelo mercado. A economia do país tem desacelerado para o menor nível em sete anos.

“O objetivo da política é garantir que a economia doméstica continue em um caminho de crescimento estável em meio a inflação estável, apoiada pela continuação da intermediação financeira saudável na economia”, disse o comunicado do Banco Negara Malaysia.

A Malásia é a terceira maior economia do sudeste asiático, e vem sendo pressionada pela queda dos preços do petróleo, pela desvalorização do ringgit e da desaceleração de seu principal parceiro, a China. No primeiro trimestre deste ano, a economia expandiu 4,2% na comparação anual, o ritmo mais lento em mais de seis anos. Fonte: Dow Jones Newswires.

