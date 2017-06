Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 6,25%

Tweet no Twitter

O Banco Central da Índia, conhecido como RBI, decidiu hoje manter sua taxa básica de juros em 6,25%, apesar de a inflação do país ter atingido nível recorde de baixa e de o crescimento econômico ter desacelerado para o menor nível em mais de dois anos.

A decisão do BC indiano veio em linha com a expectativa de 12 economistas consultados pelo Wall Street Journal. A taxa básica foi reduzida pela última vez em outubro do ano passado.

O RBI também manteve a taxa de recompra reversa, em 6%.

A inflação da Índia tem perdido força e ficou em 3% em abril, bem abaixo da previsão de 4,5% do RBI para o período de abril a setembro. Já o Produto Interno Bruto (PIB) da terceira maior economia da Ásia cresceu 6,1% no trimestre até março ante igual período do ano passado, desacelerando ante o avanço de 7% verificado entre outubro e dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo