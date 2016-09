Bancários iniciam nesta terça-feira greve por tempo indeterminado

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Bancários de todo o País vão iniciar nesta terça-feira, 6, uma greve por tempo indeterminado para pressionar o sindicato patronal na campanha salarial unificada, em que os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 14,78% – ou 5% de aumento se descontada a inflação.

O início do movimento foi confirmado no fim da tarde desta segunda-feira, 5, pela sindicato da categoria. Uma assembleia de organização dos grevistas foi marcada para as 19 horas de hoje na Quadra dos Bancários em São Paulo.

Após cinco rodadas de negociação, iniciadas no mês passado, as partes seguem sem acordo em relação ao reajuste salarial. A proposta da bancada patronal é de um aumento, em termos nominais, de 6,5% – 2,8 pontos abaixo da inflação -, além de abono de R$ 3 mil.

Fora o reajuste próximo a 15%, o sindicato dos bancários pede o pagamento de três salários mais R$ 8,3 mil em participação nos lucros e resultados, bem como a fixação do piso salarial em R$ 3,94 mil.

Fonte: Estadao Conteudo