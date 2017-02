Balança tem superávit comercial de US$ 2,725 bilhões em janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,725 bilhões em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, 1, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). No primeiro mês de 2017, as exportações somaram US$ 14,911 bilhões, e as importações, US$ 12,187 bilhões.

Esse foi o melhor resultado para meses de janeiro desde 2006, quando o superávit comercial chegou a US$ 2,835 bilhões.

A média diária de exportações de janeiro foi de US$ 677,8 milhões, uma alta de 20,6% em comparação com a média de embarques por dia útil do mesmo mês do ano passado, de US$ 561,9 milhões.

Já nas importações, a média por dia no mês foi de US$ 553,9 milhões, crescimento de 7,3% em relação à média de compras de janeiro de 2016, que foi de US$ 516,1 milhões.

De acordo com o MDIC, a 4ª semana de janeiro (dias 20 a 26) teve superávit de

US$ 1,046 bilhão. No período, as exportações somaram US$ 3,802 bilhões e as importações chegaram a US$ 2,756 bilhões. Na 5ª semana do mês (dias 27 e 28), o saldo foi positivo em US$ 282 milhões, com embarques de US$ 1,336 bilhão e compras de US$ 1,054 bilhão.

Fonte: Estadao Conteudo